Tesla готовит «дешевую» Model 3 с урезанным оснащением. Tesla в прошлом году отчиталась о первом за свою историю падении продаж, и аналитики прочат ей еще один неудачный год. Чтобы подстегнуть снижающийся спрос, компания планирует представить «упрощенные» версии электрокаров, которые можно будет продавать по более конкурентной цене. Сайт Carscoops пишет, что такой вариант появится и у самой доступной модели Tesla — Model 3.

Подробностей о такой Model 3 инсайдеры пока не раскрывают. Скорее всего, новая базовая версия электрокара будет иметь задний привод и утратит ряд комфортных опций. Так, Tesla наверняка лишит сиденья вентиляции, заменит кожзам в отделке на ткань и уменьшит количество динамиков аудиосистемы. Возможно, даунгрейд коснется и емкости тяговой батареи, что повлияет на запас хода.

Относительно доступный вариант должен появиться и в гамме новой Tesla Model Y. Ожидается, что он будет примерно на 20 процентов дешевле нынешней начальной версии электрокросса.

Однако проект уже столкнулся со сложностями: производство в США должно было стартовать в начале следующего года, но Reuters пишет, что запуск по неизвестным причинам отложен на несколько месяцев. «Дешевую» Model Y планируют выпустить на рынки Китая и Европы. Начнется ли вовремя китайское производство, пока неясно.

А вот проект электрокара стоимостью меньше 25 тысяч долларов, который Маск анонсировал в 2018 году, Tesla свернула. Миллиардер заявил, что это «бессмысленно», если машина не будет полностью автономной.