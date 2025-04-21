Foton открыл продажи больших пикапов нового поколения

В России стартовали продажи двух новых пикапов Foton. Длина обеих моделей — 5617 мм, а размер колёсной базы — 3355 мм. При этом «семёрка» внешне напоминает Ford F-150, а «девятка» — Ram 1500. На автомобили распространяется официальная гарантия — 3 года или 150 000 километров пробега.

Обоим автомобилям полагается двухлитровый дизельный двигатель мощностью 159 л.с., с которым могут идти шестиступенчатая «механика» (V7) или восьмиступенчатый «автомат» (V9).

В состав силовой установки также входит 48-вольтовая гибридная система, которая обеспечивает дополнительные 60 Н∙м крутящего момента.

Оба пикапа имеют систему полного привода, построенную вокруг автоматической муфты, а также электрические блокировки обоих межколёсных дифференциалов.

Между тем, из грузовика УАЗ «Профи» сделали красивый пикап-хардтоп. Первая партия таких автомобилей уже передана клиентам.