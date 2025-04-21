Mercedes заменит V-Class роскошными минивэнами VLE и VLS

Пресс-служба немецкой марки анонсировала премьеру концепт-кара Vision V. Он дебютирует 22 апреля на автосалоне в Шанхае и предвосхитит серийные минивэны класса люкс: Mercedes-Benz VLE и VLS. В линейке будут и универсальные семейные однообъёмники, и VIP-шаттлы, и роскошные лимузины. Судя по тизеру, Vision V отличится хитрыми динамиками аудиосистемы и изысканным столиком с шахматами.

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Экстерьер Mercedes-Benz Vision V засвечен на тизерах, известно, что основой для минивэнов послужит 800-вольтовая электрическая платформа Van Electric Architecture (VAN.EA). Топ-версия сможет проезжать без подзарядки до 500 километров. По данным инсайдеров, в этот раз немцы всё-таки выпустят минивэн суббренда Maybach: таким может быть флагманский VLS.

Ключевой рынок для VLE/VLS — Китай, в этой стране минивэны в целом и их электрические вариации очень популярны. Будет ли у однообъёмника Mercedes-Benz гибридная версия — открытый вопрос: Voyah Dreamer и Denza D9 такую модификацию предлагают, а Xpeng X9 и Zeekr 009 нет. В любом случае до серийного производства ещё есть время: на рынок VLE/VLS выйдут в 2026 году.

Ради развития линейки среднеразмерных и крупногабаритных MPV компания Mercedes-Benz досрочно завершит производство «младших» моделей — Citan/eCitan и T-Class/EQT. Что касается дизельных V-Class/Vito, то они недавно обновились, и какое-то время топливные версии могут оставаться в гамме, ведь электрификация затронула не все страны.