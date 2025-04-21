В России продают ГАЗ-3110 в состоянии «капсулы времени»

"Российская газета" в ходе изучения сайтов автомобильных объявлений наткнулась на весьма интересный экземпляр - ГАЗ-3110 1998 года выпуска с небольшим пробегом - всего 10 тысяч километров.

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По заверению столичного продавца, машина хранилась в гараже с 2005 года и находится в превосходном состоянии.

Уникальности автомобилю добавляет то, что он был выпущен спустя год после официального запуска модели в производство и сохранил все атрибуты, присущие первосерийным образцам.

Под капотом белого седана расположен четырехцилиндровый карбюраторный мотор с индексом ЗМЗ-402 объемом 2,5 литра и мощностью 100 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая КПП.

За свою "капсулу времени" владелец просит вполне доступную по нынешним временам цену - 550 тысяч рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ выставили на продажу "Москвич-2141" почти без пробега.