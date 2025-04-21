В АвтоВАЗ возмутились ценами на китайские автомобили

Глава АвтоВАЗ Максим Соколов возмутился ценами на автомобили из Китая. Об этом сообщает Autonews.

Как заявил Соколов, цена на китайские автомобили в России настолько низкая, что создает демпинг, который вредит отечественному автопрому. Он также подчеркнул, что китайский автопром уже оказывает влияние на объемы производства Lada Iskra. По этой причине Соколов призвал соответствующие службы расследовать цену на китайские автомобили.

«Kaiyi будут продаваться по 1,3 млн — это примерно как Lada Iskra. Получается, китайский автопром угнетает продажи не только наших высоколокализованных отечественных автомобилей как Largus и Vesta, я уж не говорю про Aura. Он будет доставать такими скидками. По большому счету это даже не скидка, это беспрецедентный демпинг, который, по идее, надо бы расследовать — до миллиона рублей», — заявил Соколов.

Помимо этого он также рассказал о том, что автомобили Lada продаются со скидкой в сотни тысяч рублей, а в первый день производства Lada Iskra было собрано втрое больше машин, чем планировалось.

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