Автозавод «Урал» в Миассе демонстрирует динамичное развитие

На автозаводе «Урал» в Миассе состоялось расширенное совещание регионального подразделения Союза машиностроителей. Информацию об этом предоставила пресс-служба Министерства промышленности Челябинской области.

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По словам первого заместителя губернатора Ивана Куцевляка, машиностроение играло ключевую роль в поддержке страны во время Великой Отечественной войны и продолжает оставаться важной отраслью сегодня. Он также отметил динамичное развитие данной сферы в Южном Урале, выражающееся в создании инновационных производств, модернизации существующих предприятий, росте производственных мощностей и расширении ассортимента выпускаемой продукции.

Он отметил ряд знаковых событий в машиностроительном секторе области, в частности: запуск первого в России «Завода роботов», специализирующегося на производстве промышленных роботов-манипуляторов. Кроме того, автомобильный завод «Урал» в Миассе завершает строительство нового сборочного цеха, Челябинское предприятие строительно-дорожных машин запустил в производство новую серию фронтальных погрузчиков. И это лишь несколько примеров.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей, Павел Яковлев, напомнил, что в текущем году Миассу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», и он будет отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в новом статусе.

Сертификационное свидетельство получил выпущенный на челябинском заводе электробус.