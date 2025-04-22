Число случаев вандализма в отношении камер на дорогах снизилось

Камеры видеофиксации нарушений нередко вызывают у автомобилистов негативную реакцию. Порой их буквально расстреливают на дорогах. Из охотничьих ружей. А передвижные комплексы сбивают проезжающими авто. При этом, что удивительно, мало кто понимает: уничтожая камеру, он сам попадает в кадр.

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Напомним, что вандализм - уголовно-наказуемое преступление. Это штраф в размере до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев. И это - единственный результат порчи дорогого государственного имущества. Похоже, все больше водителей это осознают.

За первый квартал 2025 года количество случаев вандализма в отношении камер по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 62,5%. Хотя недавно такой случай был зафиксирован.

"Этот случай произошел в Московской области: вандал был признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ и получил два года лишения свободы условно. Приговор навсегда останется в его биографии. Одна глупая выходка - и имя человека ассоциируется с уголовной статьей", - рассказал "РГ" заместитель генерального директора ГК "Урбантех" Александр Домбровский.

Водитель, как правило, нежных чувств к дорожным камерам не испытывает. Оно и понятно: камера - не "пряник", а "кнут". Ее задача - нарабатывать в умах острую и почти физическую неприязнь к нарушению Правил дорожного движения. Делается это по самому короткому пути - через кошелек, который является крайне чувствительной точкой не только у нас, но и во всем мире. Однако, как свидетельствует статистика, все больше водителей понимают, что эти камеры - эффективное средство обеспечения безопасности на дорогах.

"Камеры фотовидеофиксации - это эффективная профилактическая мера, нацеленная на соблюдение ПДД водителями и, как следствие, направленная на снижение количества ДТП, числа погибших и пострадавших в них людей. По закону они размещаются на наиболее опасных участках дорог. Практика, подтверждаемая статистикой, показывает, что после установки комплекса на том или ином отрезке трассы количество автоаварий там значительно снижается", - рассказал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Комментарии "РГ"

Камер становится больше, вандализма - меньше

Как рассказал директор по региональному развитию ООО "ТБДД" Сергей Гриценко, который оперирует приборами в Ленинградской области, Дагестане и Амурской области, приборы фотовидеофиксации постоянно подвергаются нападениям.

- Бывает, что их разбивают камнями, расстреливают из ружей, один раз снизу положили автопокрышки и подожгли - вся аппаратура выгорела. Сообщаем об этом в полицию, но пока виновных отыскать не удалось. Самый последний случай был в начале апреля в Дагестане. Здесь уронили столб, где стояли камеры, и разбили два прибора. Примерно такой же случай был в прошлом году в Чувашии, но здесь столб обрушили и аппаратуру украли.

За последние два года статистика такая: шесть камер в Ленинградской области. В Дагестане - 10 штук.

Три штуки в Северной Осетии. Одна - в Амурской области.

Татарстан был одним из первых регионов в России, где появились камеры на дорогах. Внедрять их начали в далеком 2008 году. Последний громкий случай, связанный с повреждением камеры, произошел в сентябре 2022 года. Пьяный водитель вывел из строя ударом ноги стоявший на обочине комплекс. А когда дебошира попытался успокоить работник ГБУ "БДД", тот взялся за топор и пригрозил расправой. В итоге злоумышленника осудили на 3,5 года.

Сейчас случаи вандализма против камер исчезли из сводок.

Год назад на дорогах Краснодарского края было установлено 2839 камер видеонаблюдения. Причем по этому показателю Кубань входила в топ-3 российских регионов. Сейчас этот южный регион по-прежнему находится на втором месте в стране по количеству средств фото- и видеофиксации, хотя их число сократилось до 2,6 тысячи.

С чем это связано, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края корреспонденту "РГ" не пояснили, сообщив, что в ближайшее время планируют установить еще 400 камер.