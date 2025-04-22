АвтоВАЗ назвал сроки запуска производства фургонов SKM

Глава отечественного концерна Максим Соколов сообщил, что производство начнется в 2026 году. Руководитель отечественного концерна сделал заявление журналистам после торжественного запуска в Тольятти модели Lada Iskra. По словам топ-менеджера, в модельный ряд нового бренда войдут легкие коммерческие автомобили с открытой грузовой платформой.

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Соколов заявил, что автомобили бренда SKM поступят в производство в следующем году. До этого времени специалистам необходимо провести все проверки, подтвердив стандартны безопасности, присущие АвтоВАЗу. При этом глава концерна отметил, что требования к качеству отечественных автомобилей на порядок выше некоторых иностранных моделей.

Под брендом SKM российские инженеры будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Новые машины займут нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями.

В конце марта компания АвтоВАЗ начала тесты китайского седана, который может стать будущей моделью Lada XCite. Автомобилем-донором выступает Changan Uni-V.