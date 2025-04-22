Дилерам Санкт-Петербурга грозят массовые банкротства

Автодилеры Северной столицы подвели итоги 2024 года, показав противоречивые результаты. Несмотря на рост выручки на 12% (до 428 млрд рублей), совокупный убыток сектора приблизился к 230 млн рублей. «ФедералПресс» разбирается, как изменился рынок и какие автомобили сильнее всего потеряли в цене.

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Динамика авторынка Петербурга

С осени 2023 года российский авторынок столкнулся с падением спроса, что отразилось и на петербургских дилерах. По данным «Фонтанки», к концу года на парковках скопилось 14,7 тыс. непроданных автомобилей.

Финансовое состояние игроков ухудшилось: кредиторская задолженность 27 крупных автогрупп выросла на 47%, достигнув 34,7 млрд рублей. При этом общая выручка дилеров увеличилась на 13% в годовом сравнении и на 35% относительно докризисного 2021 года.

Продажи новых авто в Петербурге сократились почти на 30%, причем сильнее всего — в Северной столице и Калининградской области. Среди брендов лидирует Lada, а также китайские марки — Haval, Chery, Geely и Changan.

Какие автомобили подешевели сильнее всего?

Аналитики зафиксировали снижение цен как на новые машины, так и на подержанные. В среднем новые автомобили в Петербурге подешевели на 0,7%, а б/у — на 8,8%.

Топ падающих в цене моделей:

✅ Новые авто:

EXEED (китайский бренд)

Chery Tiggo (лидер по снижению стоимости)

✅ Авто с пробегом:

Toyota Camry

Volkswagen Polo

Эксперты связывают динамику цен с дисбалансом спроса и предложения.

Спрос на подержанные автомобили

В феврале 2024 года петербуржцы стали на 10% активнее покупать машины с пробегом. В топе продаж:

Kia Rio

Hyundai Solaris

Volkswagen Polo

При этом средняя стоимость подержанных авто продолжает снижаться.

Вернутся ли ушедшие бренды?

Дилеры KIA пока не получили официальных данных о возвращении марки в Россию. Даже в случае положительного решения продажи могут возобновиться лишь во втором полугодии 2024 года. Однако слухи о возможном возвращении уже негативно влияют на текущие продажи.

Итог: Петербургский авторынок демонстрирует парадоксальную ситуацию — рост выручки при увеличении убытков и кредитной нагрузки. Основными драйверами остаются бюджетные марки, а цены на подержанные авто продолжают снижаться.