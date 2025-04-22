LG отказалась от производства батарей для электромобилей в Индонезии

Южнокорейская компания LG Energy Solution (LGES) официально подтвердила выход из масштабного проекта по производству аккумуляторов для электромобилей в Индонезии. Изначально инвестиции в проект оценивались в 142 триллиона рупий, или около 8,45 миллиарда долларов.

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Соглашение между LGES и правительством Индонезии было подписано в 2020 году и включало развитие всей цепочки поставок в сфере аккумуляторных технологий. Однако теперь компания заявила, что решение о выходе принято после анализа рыночных условий и инвестиционного климата.

Несмотря на отказ от проекта под названием Indonesia Grand Package, LGES продолжит сотрудничество с Индонезией в рамках действующего совместного предприятия HLI Green Power. Этот альянс с Hyundai Motor Group в прошлом году открыл первый в стране завод по производству аккумуляторных ячеек для электромобилей с мощностью 10 ГВт⋅ч в год. В дальнейшем планируется расширение производства.