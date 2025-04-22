В России выросли онлайн-продажи автомобилей

Основным фактором, способствующим развитию этого направления, станет рост продаж в небольших городах, где дилерская сеть не так развита. Также реализация программ трейд-ин и автокредитования, которые отсутствовали на маркетплейсах в 2024 году, может стать значительным фактором роста в будущем.

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Важно подчеркнуть, что продажи автомобилей на маркетплейсах не заменят традиционные дилерские центры, а станут новым дополнительным каналом сбыта. Маркетплейсы предоставляют дилерам возможность расширить свои продажи и привлечь новые целевые группы. Например, в начале этого года на платформе Ozon свои предложения разместили 62 дилерских организации.

Укажем, что в России за неделю продали 1 079 новых автомобилей EXEED. Отметим, что в Санкт-Петербурге раскупили первые Voyah Free.