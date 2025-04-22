Chery показала новый Exeed Dimensity с дроном на крыше

Стенд марки Chery на автосалоне в Шанхае будет одним из самых богатых на новинки. В их числе - концептуальный кроссовер Exeed Dimensity.

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Автомобиль отдалённо напоминает Land Rover Sport, кроме форм-фактора и стилистики исполнения кузовных деталей к британскому кроссоверу отсылают "многослойный" рисунок дневных ходовых огней и вставки в передних крыльях.

При этом Exeed Dimensity достаточно самобытен: на крыше у него установлена площадка для запуска и посадки дронов, а задние двери открываются против хода.

Автомобиль позиционируется как 6-местный кроссовер для активного отдыха. Подробности о трансмиссии пока не разглашаются, но, судя по отсутствию решётки радиатора, Dimensity оснащён электроприводом.

Также на автосалоне в Шанхае Chery представила концепт нового QQ.