В Шанхае представят обновленную версию Tank 300

В Шанхае на выставке представят обновленную версию Tank 300
На специальном подиуме в выставочном зале Шанхайского автосалона, который пройдет с 23 апреля по 2 мая, будет представлена обновленная версия Tank 300.
По информации портала Autohome, новинка бренда Tank обещает стать серьезным конкурентом для популярных внедорожников, таких как Jeep Wrangler.
Автомобиль выделяется новой бежевой окраской кузова, колесами с внедорожными шинами и портальными мостами.
Согласно предварительным данным, под капотом автомобиля будет установлен шестицилиндровый V-образный двигатель объемом 3,0 литра с дополнительной 48-вольтовой силовой установкой. Его мощность составляет 353 лошадиные силы.
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