В Шанхае представят обновленную версию Tank 300

На специальном подиуме в выставочном зале Шанхайского автосалона, который пройдет с 23 апреля по 2 мая, будет представлена обновленная версия Tank 300.

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По информации портала Autohome, новинка бренда Tank обещает стать серьезным конкурентом для популярных внедорожников, таких как Jeep Wrangler.

Автомобиль выделяется новой бежевой окраской кузова, колесами с внедорожными шинами и портальными мостами.

Согласно предварительным данным, под капотом автомобиля будет установлен шестицилиндровый V-образный двигатель объемом 3,0 литра с дополнительной 48-вольтовой силовой установкой. Его мощность составляет 353 лошадиные силы.

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