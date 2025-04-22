Брутальный рамный пикап Jetour от Chery раскрыт до премьеры

Портал Autohome.com познакомился с предсерийным образцом перед автосалоном в Шанхае. Новый пикап относится к линейке Jetour (на что указывает логотип на руле), но спереди и сзади написано другое название — Reaolo (Rely). Для холдинга Chery стратегия типична: сказано, что «Rely привнесёт на мировую арену пикапов китайские культурные особенности».

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О марке Rely стало известно два дня назад, и Chery планирует выпускать под этим брендом гибридные пикапы для мирового рынка, то есть речь идёт о «глобальной» модели. Судя по высокому кузову, первенец базируется на рамной платформе: таких машин у компании ещё не было. А вот салон идейно повторяет знакомый россиянам Jetour T2.

© Autohome.com.cn

Концепция точно такая же: большой тачскрин, скромный экранчик приборной панели, высокий центральный тоннель с нефиксируемым джойстиком и шайбой выбора ездовых режимов. Однако в деталях пикап другой: на руле физические кнопки вместо сенсорных, на смену «качелькам» пришли обычные клавиши, а блок управления климатом аналоговый. Также другие дверные карты, передняя панель и кресла.

© Autohome.com.cn

О технике информации нет. Однако рамная платформа может намекать на «продольный» мотор, нехарактерный для Chery. На выставке покажут внедорожную модификацию с заводскими аксессуарами: шноркелем, «грязевыми» шинами, силовым багажником и рундуком на крыше. Подробности ожидаются до конца недели.

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Вероятно, под маркой Jetour/Rely будут выпускать перелицованный пикап Weishi фирмы ZX. Под материнской маркой Chery такой грузовичок уже дебютировал полгода назад, но продажи до сих пор не стартовали.