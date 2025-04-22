«Соллерс» направил 4,3 млрд рублей на локализацию в Татарстане

На организацию локального производства потребовался год. Была локализована штамповка около 120 деталей кузова и контроль геометрии.

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Директор «Соллерс» Николай Соболев отметил, что более 50% кузовов «Соллерс Атлант» и кабин «Соллерс Арго» производится в РФ из оцинкованного российского металла. Детали кузова авто штампуют из стали Магнитогорского меткомбината.

Один из заводов организации «Соллерс Алабуга» расположен в Елабуге. В марте 2023 года ФРП выделил 1,7 млрд на организацию производства дизельных двигателей для «Соллерс Атлант», «Соллерс Арго» и УАЗ.

Напомним, что Citroen начал выпуск нового C3 в сербском городе Крагуевац. Коллекционный ВАЗ-2107 выставили на продажу за 1,5 млн рублей.