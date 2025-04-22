Chery пересмотрела цены на большинство моделей

Российское представительство Chery пересмотрело цены на четыре модели бренда. Изменения затронули кроссоверы Tiggo 9, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro.

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Как сообщает портал Quto.ru, некоторые автомобили существенно подешевели, а другие, наоборот, стали дороже из-за снижения скидок.

Так, флагманский Chery Tiggo 9 2025 года предлагается по цене 4 750 000 рублей, а машины прошлого года стали доступнее на 200 тысяч и теперь оцениваются в 4 550 000 рублей.

Стоимость Tiggo 8 Pro Max 2024 года, в свою очередь, снизилась с 3,37 до 3,17 миллиона рублей. На автомобиль распространяется дисконт в размере 130 тысяч рублей на версию с двигателем объемом 1,6 литра и 200 тысяч рублей на 2,0-литровую машину.

Цена Tiggo 8 Pro Max 2025 года составляет 3,37 миллиона рублей.

Tiggo 4 2025 года по-прежнему оценивается в 2 290 000 рублей, но прямая скидка уменьшилась с 200 до 170 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Tiggo 4 2024 года: цена начинается от 2,24 миллиона рублей, а скидка сократилась с 200 до 170 тысяч рублей.

Стоимость Tiggo 4 Pro осталась на отметке в 1 950 000 рублей, но дисконтное предложение уменьшилось с 200 до 170 тысяч рублей для модели 2025 года и с 250 до 220 тысяч рублей для машин из прошлогодних партий.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ состоялся старт продаж нового Chery Tiggo 7L.