В РФ продают значительно подешевевший Lamborghini Revuelto

В России продается Lamborghini Revuelto 2025 – первый серийный гибрид марки. Модель предлагается за 95 млн рублей. В 2024 году гиперкар стоил 140 млн. Такое снижение стало сенсацией.

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Revuelto имеет атмосферный V12 на 6,5 литра работает в паре с тремя электродвигателями, выдавая 1015 л.с. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,5 секунды, максимальная скорость – 350 км/ч, сообщает SPEEDME.RU.

В основе находится новая платформа HPEV, карбоновый монокок и углеволоконная силовая структура. Это позволило снизить вес и добиться максимальной жесткости. Коробка – 8-ступенчатая роботизированная DCT.

Машина доступна для покупки в Москве.

Напомним, что Citroen начал выпуск нового C3 в сербском городе Крагуевац. Коллекционный ВАЗ-2107 выставили на продажу за 1,5 млн рублей.