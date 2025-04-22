Leapmotor раскрыл подробности о своем первом седане

Китайский бренд, который в прошлом году пришел в Европу благодаря партнерству со Stellantis, готовит новую модель — первый в своей линейке седан. Четырехдверку под индексом B01 покажут вживую на автосалоне в Шанхае в конце апреля. Силовая гамма будет такой же, как у B10, а стартовая цена, по прогнозам, составит 100 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей).

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По дизайну B01 близок к представленному ранее B10. У моделей узкая светодиодная оптика с пунктирными элементами, расположенными шашечками, похожая форма бампера, плавные изгибы кузова и «утопленные» дверные ручки. Одинаково оформлены и колесные диски. В оснащение войдет лидар, что говорит о наличии продвинутой системы автономного вождения. Ожидается также множество электронных помощников, как у кроссовера.

Силовых агрегатов два. В «базе» электромотор развивает 180 лошадиных сил и 175 Нм крутящего момента, а более дорогим версиям положен агрегат на 218 сил и 240 Нм.

© Leapmotor

© Leapmotor

© Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT)

Динамических характеристик пока нет, как и информации о емкости батарей. Известно лишь, что это будут литий-железо-фосфатные аккумуляторы — возможно, как и у B10, на 56,2 или 67,1 киловатт-часа. Кроссоверу они позволяют проезжать без подзарядки до 600 километров.

Прогнозируемая стоимость — от 100 до 150 тысяч юаней (от 1,1 миллиона до 1,7 миллиона рублей).

Между тем в Китае ужесточают требования к электрокарам и гибридам. Больше половины продаваемых на местном рынке машин «зеленые», а потому проблема безопасности стоит остро. Производителей обяжут проводить обязательные тесты на устойчивость к ударам, перегреву и быстрой зарядке, чтобы снизить риски пожаров.