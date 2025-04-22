Представлены тизеры минивэна Nissan Elgrand

Пресс-служба марки поделилась затемёнными тизерами однообъёмника. Детали пока скрыты, но можно заметить, что Nissan Elgrand получит модную «пиксельную» светодиодную оптику, задний фонарь во всю ширину кузова, дневные ходовые огни в стиле клетчатого флага и «потайную» решётку радиатора из небольших квадратных ячеек. На рынок новинка выйдет как модель 2026 года, однако дата презентации не называется.

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Актуальный Nissan Elgrand E52 выпускается с 2010 года, а первое поколение модели дебютировало в 1997 году. В линейке японской марки это первый премиум-минивэн. Новый однообъёмник выйдет на японский рынок в 2026 финансовом году, то есть до начала продаж ещё полный календарный год. Анонсирована широкая гамма модификаций, уже «в базе» ожидается гибрид e-Power третьего поколения.

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В настоящий момент покупатели могут выбирать между передне- и полноприводными версиями с вариатором и бензиновыми двигателями объёмом 2,5 или 3,5 литра. Актуальный Elgrand базируется на платформе Nissan D. Нельзя исключать, что четвёртое поколение минивэна унаследует прежнюю архитектуру, ведь финансовое состоянии японской компании оставляет желать лучшего.

Тем не менее в плане Nissan семь новинок: помимо минивэна, это электроседан и электрохэтчбек, сити-кар, кей-кар и два кроссовера. Любопытно, что стратегия подразумевает выпуск MPV позже всего, а тизер уже засвечен. В этом году ждут новые поколения Rogue/X-Trail, Leaf, а также хэтчбека Micra: внешность некоторых новинок уже не секрет.