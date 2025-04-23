BYD показал люксовый внедорожник с логотипом из чистого золота

На автосалоне в Шанхае компания Byd представила удлиненный внедорожник Yangwang U8L, сообщает carnewschina.com.

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Длина нового U8L составляет 5400 мм, ширина – 2049 мм, высота – 1921 мм. Колесная база равна 3250 мм. Автомобиль получил узкие фары и матричную решетку радиатора. Кузов машины будет окрашиваться в два цвета – Obsidian Black и Sun Gold. Кроме того, внедорожник оснащен логотипом Oracle. Он выполнен из настоящего 24-каратного золота.

Отмечается, что автомобиль оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1180 л.с. Ожидается, что Yangwang U8L поступит в продажу в Китае в конце этого года.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

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