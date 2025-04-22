В России подешевели кроссоверы SWM

Все кроссоверы SWM собирают в Калининграде и оснащают одним силовым агрегатом — турбомотором 1.5 и «роботом». В зависимости от модели и исполнения цены снизилась на 78—155 тысяч рублей.

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Китайская SWM снизила цены всех кроссоверов калининградской сборки. Разница составила 78—155 тысяч рублей, или 3,9—7,4% в зависимости от модели — об этом пишут «Автоновости дня». Так, SWM G01 в базовой комплектации подешевел на 133 тысячи рублей, в средней его стоимость снизилась на 78 тысяч, а в топовой — на 155 тысяч.

Кроссовер SWM G01F, который от G01 можно отличить по более «агрессивному» дизайну и богатому оснащению, в начальной комплектации «скинул» 122 тысячи рублей, а в самой дорогой — 155 тысяч.

Наконец, флагманский семиместный кроссовер G05 Pro потерял в цене 78—122 тысячи рублей. Как и другие модели SWM, он оснащен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 139 лошадиных сил в сочетании с семиступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.