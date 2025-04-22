НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS3 придется потратить 1,9 млн рублей

Газета.Ru

За пять лет владельцы самого дешевого в модельной линейке JAC для России кроссовера JS3 потратят на его обслуживание 1,9 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Сколько денег уйдет на самый дешевый кроссовер JAC за пять лет
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Так, каждый километр на JAC JS3 обойдется в 25,61 рубля. За год получается сумма 384,1 тыс. рублей, за пять лет — 1,9 млн рублей. Цена машины составляет 1,98 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Длина JS3 составляет 4345 мм при колесной базе 2560 мм. Под капотом установлен 4-цилиндровый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 109 л.с. (150 Нм), привод только передний. В базовой комплектации мотор сочетается с 6-ступенчатой механикой, в более дорогой версии машина оснащена вариатором. В качестве передней подвески применяются стойки McPherson, сзади — скручивающаяся балка.

В начальную комплектацию входят галогеновые фары и светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, механическая регулировка сидений, круиз-контроль, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира. В версии с вариатором список оснащения дополняется камерой заднего вида, шумоизоляцией капота, системой климат-контроля и другими опциями.

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