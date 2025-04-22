У кроссовера Haval F7 российской сборки появился вариант «купе»

Для запуска серийного производства была модернизирована производственная линия, а также обновлены настройки роботизированного оборудования.

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Модель оснащена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., 7-ступенчатым преселективным «роботом» и системой полного привода. Для справки, у «обычного» F7 есть более скромная 1,5-литровая модификация.

Кросс-купе имеет складываемые дверные ручки, багажные рейлинги и полностью светодиодную оптику. Не менее значимым нововведением является фирменный голосовой ассистент Haval.

Специально для российского рынка Haval F7x оснащается увеличенным бачком омывателя, индикатором омывающей жидкости и «зимним» пакетом, куда входят обогревы руля, лобового стекла и всех сидений.

Между тем, Haval ранее уменьшил размеры скидок на популярные модели. Как стало известнно редакции Quto, перемены коснулись M6, Jolion, H3 и H9.