Belgee готова представить первый электрокар

Премьера «зеленого» первенца белорусско-китайской марки состоится в мае 2025 года, сказал в интервью телеканалу СТВ глава «БелДжи» Геннадий Свидерский. Это будет кроссовер, адаптированный к требованиям российского и белорусского рынков. Как полагает Telegram-канал «Автопоток», речь может идти о русифицированном варианте Geely Galaxy E5, но известно, что завод с зимы тестирует батарейную версию Geely Coolray (Belgee EX50).

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Свидерский рассказал, что инженеры «БелДжи» создали пять прототипов для испытаний электрической новинки на полигоне. Тесты завершатся в мае этого года, при этом в феврале завод проводил испытания электрического кроссовера Belgee EX50 на базе дорестайлингового Geely Coolray.

Другой электромобиль, который может войти в линейку Belgee, уже продается в России под шильдиком Geely. Galaxy E5 вышел на российский рынок совсем недавно c индексом EX5. Автомобиль китайского производства предлагают в двух комплектациях, обе — с электромотором мощностью 218 лошадиных сил, установленным на передней оси.

© Geely

В списке базового оборудования — 18-дюймовые колесные диски, «зимний» пакет, цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма и экран мультимедийной системы на 15,4 дюйма. Стоимость электрокросса лежит в диапазоне от 4 099 990 до 4 399 990 рублей.

«БелДжи» также собирается в ближайшем будущем наладить производство некой гибридной модели, созданной совместно с Geely. Что это будет за машина, пока неизвестно. А во втором квартале 2025 года на белорусский рынок выйдет метановая версия седана Belgee S50 (ранее Geely Emgrand).

Со дня открытия в 2018 году завод «БелДжи» выпустил более 300 тысяч автомобилей. Из них более 70 тысяч проданы в Белоруссии, а остальные отправлены в Россию и Казахстан.