Каким будет новый Alfa Romeo Stelvio

В прошлом месяце фотошпионами были впервые замечены прототипы второго поколения итальянского кроссовера, благодаря чему у нас есть возможность оценить характер изменений в его внешнем виде.

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Паркетник Stelvio первого и единственного пока поколения, названный в честь горного перевала на севере Италии, дебютировал в 2016 году на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе, став первым серийным кроссовером бренда. Осенью 2022 года модель получила рестайлинг, а сейчас итальянская компания готовит полностью новый автомобиль, и тестовые образцы уже демонстрируют некоторые детали внешности грядущей новинки.

На шпионских фотографиях видно, что втрое поколение Stelvio будет существенно отличаться внешне от нынешнего. Здесь совершенно другая передняя часть, частично перекликающаяся с самой свежей новинкой бренда — маленьким паркетником Junior. Stelvio получит схожие габаритные огни, расположенные вдоль кромки капота, при этом передняя оптика впервые для марки станет раздельной: основные блоки фар расположатся чуть ниже и будут встроены в бампер. У кроссовера второго поколения несколько иные пропорции кузова, который благодаря покатой задней части крыши будет больше похож на так называемые кросс-купе. Судя по фотографиям прототипов, новинка получит выдвижные дверные ручки, а за задними дверьми появятся дополнительные окошки. Что же касается задней части, то здесь мы можем ориентироваться на тизер, опубликованный в конце прошлого года. На нём изображены, по всей вероятности, растянутые во всю ширину кормы задние фонари с двумя полосками светодиодных ходовых огней.

Второе поколение Stelvio будет построено на платформе STLA Large концерна Stellantis, которую уже используют такие модели, как Dodge Charger последней генерации и Jeep Wagoneer S. Уже известно, что кроссовер получит как полностью электрические силовые установки, так и гибридные. Ожидается, что самая мощная электрическая версия Quadrifoglio будет располагать мощностью чуть менее 1000 л.с.

Премьера новинки может состояться в течение этого года. Между тем, ранее в этом месяце появилась информация о возможной продаже марки Alfa Romeo концерном Stellantis.