В Тюмени продают Lincoln Continental 1979 года за пять миллионов рублей

В Тюмени появился редкий экземпляр американского автопрома — Lincoln Continental Mark V 1979 года выпуска. Владелец оценил легенду 70-х в 5 млн рублей, утверждая, что автомобиль сохранился в идеальном состоянии и полностью готов к эксплуатации.

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Технические особенности и история модели

Поколение: 4-е (Mark V)

Динамика: разгон до 100 км/ч — 14 секунд, максимальная скорость — 176 км/ч

Цена в 1979 году: 12100∗∗(около∗∗12100∗∗(около∗∗50 000 с учетом инфляции)

Пробег: 280 000 км за 46 лет

Состояние: оригинальный дизайн, все системы исправны

Продавец подчеркивает, что автомобиль не требует реставрации и полностью соответствует заявленным характеристикам.

Рыночная стоимость аналогов

В Европе: от 10 000 €

В России: от 1,8 млн руб.

Цена зависит от состояния, и тюменский экземпляр позиционируется как коллекционный.

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Этот Lincoln Continental — не просто машина, а кусочек истории, воплощение роскоши и стиля 70-х. Интересно, найдется ли у него новый владелец за такую сумму?