В Тюмени продают Lincoln Continental 1979 года за пять миллионов рублей

В Тюмени на продажу за 5 млн рублей выставили Lincoln Continental 1979 года
В Тюмени появился редкий экземпляр американского автопрома — Lincoln Continental Mark V 1979 года выпуска. Владелец оценил легенду 70-х в 5 млн рублей, утверждая, что автомобиль сохранился в идеальном состоянии и полностью готов к эксплуатации.
Технические особенности и история модели
- Поколение: 4-е (Mark V)
- Динамика: разгон до 100 км/ч — 14 секунд, максимальная скорость — 176 км/ч
- Цена в 1979 году: 12100∗∗(около∗∗12100∗∗(около∗∗50 000 с учетом инфляции)
- Пробег: 280 000 км за 46 лет
- Состояние: оригинальный дизайн, все системы исправны
Продавец подчеркивает, что автомобиль не требует реставрации и полностью соответствует заявленным характеристикам.
Рыночная стоимость аналогов
- В Европе: от 10 000 €
- В России: от 1,8 млн руб.
Цена зависит от состояния, и тюменский экземпляр позиционируется как коллекционный.
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Этот Lincoln Continental — не просто машина, а кусочек истории, воплощение роскоши и стиля 70-х. Интересно, найдется ли у него новый владелец за такую сумму?