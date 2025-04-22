В Москве восстановили «Волгу» по прозвищу «Красная шапочка»

C конца 1965-го таксомоторы, прошедшие капитальный ремонт на Втором авторемонтном заводе столицы, стали окрашивать по новой схеме — с оранжево-красной крышей, из-за чего машину прозвали «Красной шапочкой». Именно такой вариант восстановили специалисты Музея транспорта Москвы.

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До наших дней дошло всего несколько сохранившихся экземпляров, хотя автомобили ГАЗ-М21Т работали больше двух десятков лет — с 1956 по 1975 годы. Более того, в годы наибольшего расцвета тираж таксомоторов превышал треть от числа всех выпущенных «Волг».

На музейном экзмпляре не сохранилась заводская маркировочная табличка, но эксперты считают, что это представитель третьей серии «Волг» первого поколения. Главное отличие этой модификации — в раздельных передних сиденьях, притом пассажирское складывалось.

Между тем, в России продают советскую копию Lotus Esprit на базе «Волги». Инженер Юрий Алгебраистов построил эффектную двухдверку после просмотра фильма «Красотка».