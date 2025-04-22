Renault начал продавать 540-сильный 5 Turbo 3E

Renault раскрыл стоимость лимитированного хэтчбека 5 Turbo 3E. В марте французский бренд представил 5 Turbo 3E — электрокар с задним приводом, каркасом из углеродного волокна и установкой, развивающей до 540 лошадиных сил, обеспечивая разгон с места до первой «сотни» за 3,5 секунды. Таких хэтчбеков выпустят всего 1980, и, как и предполагалось, стоить они будут дорого — от 155 тысяч евро, или 14,5 миллиона рублей.

© Renault

Чтобы оформить предзаказ, желающие должны внести невозвратный депозит в размере 50 тысяч евро (около 4,7 миллиона рублей). Затем клиентам придется ждать до 2026 года: с ними свяжутся представители Renault, чтобы обсудить расцветки оформления, материалы отделки, дополнительные опции и прочую персонализацию. То есть цена в 155 тысяч евро — только отправная точка, и конечная стоимость в большинстве случаев окажется намного выше. Поставки начнутся только в 2027-м.

© Renault

© Renault

Продавать «мини-суперкар», как зовет его Renault, будут в Европе, Великобритании, Турции, на Ближнем Востоке, в Японии и Австралии. Тираж ограничат 1980 единицами — это отсылка к году запуска первого Renault 5 Turbo.

Мощнейший дорожный Renault оборудован двумя мотор-колесами, выдающими суммарно 540 сил и 4800 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 270 километров в час. Запитываются двигатели от батареи емкостью 70 киловатт-часов, которая позволяет проехать до 400 километров по трассе без подзарядки.

В списке оснащения — система рекуперации энергии, кузов из углеродного волокна с каркасом безопасности, кресла-ковши и кластер с двумя экранами диагональю 10,1 и 10,25 дюйма, оформленными в духе Renault 5 Turbo. Также у электрокара есть система выбора режимов езды с дрифт-ассистентом, а построен он на платформе, разработанной инженерами Alpine.