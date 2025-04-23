В США продают гибрид Dodge Viper и Chevrolet Corvette

Необычная машина под названием «Corviperette» с кузовом из стекловолокна создана для того, чтобы напомнить, как могут выглядеть смелые фантазии автомобильных энтузиастов. Приобрести эксклюзивную модель можно за 16 500 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу).

© Motor.ru

Внешне самодельный автомобиль выглядит как созданный нейросетью Dodge Viper первого поколения. Однако приглядевшись, в модели можно разглядеть черты Chevrolet Corvette поколения C3. Кузов машины полностью выполнен из стеклопластика. Под капотом установлен 5,7-литровый V8 с электронным впрыском, который работает в паре с автоматической трансмиссией. Кроме того, спорткар отличается фирменным боковым выхлопом.

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

По данным продавца, пробег необычного гибрида составляет 114 тысяч километров. Владелец утверждает, что автомобиль вызывает интерес у всех, кто его видит. Стоимость самодельного спорткара на онлайн-марткетплейсе составляет 16 500 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу).

В сентябре прошлого года в ЮАР продавали гибрид классического Ford Mustang и BMW M3 E92. По документам машина считается немецким купе.