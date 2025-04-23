В США продают гибрид Dodge Viper и Chevrolet Corvette

Посмотрите на гибрид Dodge Viper и Chevrolet Corvette
Необычная машина под названием «Corviperette» с кузовом из стекловолокна создана для того, чтобы напомнить, как могут выглядеть смелые фантазии автомобильных энтузиастов. Приобрести эксклюзивную модель можно за 16 500 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Внешне самодельный автомобиль выглядит как созданный нейросетью Dodge Viper первого поколения. Однако приглядевшись, в модели можно разглядеть черты Chevrolet Corvette поколения C3. Кузов машины полностью выполнен из стеклопластика. Под капотом установлен 5,7-литровый V8 с электронным впрыском, который работает в паре с автоматической трансмиссией. Кроме того, спорткар отличается фирменным боковым выхлопом.
По данным продавца, пробег необычного гибрида составляет 114 тысяч километров. Владелец утверждает, что автомобиль вызывает интерес у всех, кто его видит. Стоимость самодельного спорткара на онлайн-марткетплейсе составляет 16 500 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу).
В сентябре прошлого года в ЮАР продавали гибрид классического Ford Mustang и BMW M3 E92. По документам машина считается немецким купе.