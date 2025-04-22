BAIC отзывает в РФ 18,6 тыс. авто

ООО "Баик рус" - официальный производитель BAIC на российском рынке - отзывает более 18 тыс. авто из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. Речь идет об BAIC X55, BJ40, X7, X75, X35, U5 PLUS, реализованных в период с 2023 по 2024 годы, говорится в сообщении Росстандарта.

© BAIC

"Отзыву подлежат 18 559 автомобилей BAIC X55, BJ40, X7, X75, X35, U5 PLUS, реализованных в период с 2023 по 2024 годы, с VIN-кодами согласно приложению", - отмечается в сообщении.

Причиной отзыва - отсутствие блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. На всех транспортных средствах установят соответствующие устройства.

Изготовитель ООО "Баик рус" проинформирует владельцев автомобилей владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы. Все работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении Росстандарта.