Российский университет займется локализацией «Москвича»

О сотрудничестве столичного производителя и Ярославского государственного технического университета сообщила пресс-служба вуза. В частности, ярославцы планируют разработать чертежи для производства комплектующих машин. В настоящий момент российские автомобили представляют собой лицензионную копию китайских кроссоверов JAC.

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Площадку автозавода «Москвич» посетили проректор ярославского Политеха Денис Наумов и заместитель директора Центра инженерных разработок ЯГТУ Юрий Колмаков. В рамках визита специалисты обсудили потенциальное сотрудничество, а также договорились начать процесс интеграции университета в список официальных поставщиков-исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для предприятия.

Партнерство Ярославского государственного технического университета и завода «Москвич» подразумевает работку комплектов конструкторской документации на комплектующие с целью локализации производства их в России на базе отечественных производителей.

В середине апреля автозавод «Москвич» заявил о готовности отправить электрокары и топливные автомобили на Кубу. Машины российского производства пополнят местный таксопарк.