JAC показал внедорожник JS9: он очень похож на новый Sollers

В рамках глобальной конференции JAC состоялась презентация рамного внедорожника JAC JS9. Эта модель, созданная на базе флагманского пикапа T9, должна появится на российском рынке под занавес текущего года. Компания опубликовала снимки перспективной модели.

© JAC

Точные технические параметры для российского рынка будут объявлены позже, но ожидается, что JAC JS9 получит турбированный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра. Также ожидается появление дизельной версии.

Между тем, совсем недавно марка Sollers рассекретила дизайн будущего внедорожника. Притом презентация стилевого макета новинки, производство которой будет запущено на индустриальной площадке УАЗ, прошла... в Китае.

© Sollers

С одной стороны, место премьеры будущего «Соллерса» легко объяснимо: в основе будущей новинки как раз лежит пикап марки JAC, а потому разработкой машины занимаются «поднебесные» инженеры.

С другой, фотографии показывают, что новый Sollers (на фото выше) до степени смешения похож на перспективный JAC JS9. И, скорее всего, это даже один автомобиль... Но действительно точных подтверждений этому ещё нет.

Кстати, кузова грузовиков Sollers начали штамповать из оцинкованной стали. Применение локальных деталей позволит значительно повысить коррозионную стойкость автомобилей.

Как стало известно редакции Quto, все крупные внешние и внутренние детали кузова отныне изготавливаются из оцинкованной стали Магнитогорского металлургического комбината (ММК).