BMW добавит DeepSeek в свои машины

BMW объявила о планах по внедрению искусственного интеллекта DeepSeek в свои автомобили на китайском рынке во второй половине 2025 года. Об этом на автосалоне в Шанхае заявил глава автоконцерна Оливер Ципсе, сообщает Tarantas.news.

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По словам Ципсе, Китай занимает лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, особенно в автомобильной отрасли. В рамках стратегии развития цифровых решений BMW намерена усилить функциональные возможности автомобилей, в том числе ИИ-помощника, голосовое управление и персонализированные сервисы.

Выбор DeepSeek обусловлен их опытом создания ИИ-решений, ориентированных на локальные особенности и потребности китайских пользователей.

Отдельно отмечается, что BMW также планирует использовать технологии искусственного интеллекта компании Alibaba в линейке Neue Klasse, серийный выпуск которой стартует в 2026 году.

О планах компании относительно партнерства с другими технологическими гигантами и расширения ИИ-функций на другие рынки пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что США могут заблокировать доступ американцев к DeepSeek.