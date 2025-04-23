Новинки Шанхайского автосалона могут появиться на рынке РФ

В Китае открылся Шанхайский автосалон - выставка мирового уровня, в которой примут участие более 1000 компаний. Мотор-шоу станет уже 21-м по счету. Некоторые из новинок доберутся и до России. "РГ" рассказывает, что представят ведущие автоконцерны.

© Российская Газета

Перспективы появления в нашей стране есть у ряда моделей тех брендов, которые уже известны в РФ, рассказывает управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.

По его словам, это Avatr 06 - четырехдверное купе в трех модификациях: полностью электрические версии с двигателями мощностью 338 и 590 лошадиных сил соответственно, обладающие дальностью хода до 650 километров, и гибридный вариант с 464-сильным мотором. Базовая рекомендованная цена новинки в пересчете на рубли составляет 2,45 млн, однако на российском рынке стоимость автомобиля окажется почти вдвое выше.

Также к нам могут привезти Zeekr 007 GT с уникальным интерьером салона, Aito M8, который в КНР доступен в ценовом диапазоне 359,8-449,8 тысячи юаней (4,05-5,05 млн рублей), и конкурента Mercedes-Maybach - седан Maextro S800, разработанного совместно Huawei и JAC.

Последний - это огромный и тяжелый седан весом под три тонны, который может быть последовательно-гибридным в двух вариантах исполнения. В обоих случаях под капотом расположится 170-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, который выступает в качестве генератора для батареи. За движение же отвечают два или три электродвигателя, суммарно выдающих 530 и 590 л. с. соответственно.

Из других премьер стоит обратить внимание на Jetour G700 и G900. Первый кроссовер - глобальная модель, выход машины запланирован на вторую половину 2025 года, она может добраться и до России. Jetour G900 является флагманской моделью в линейке. В движение его приводят четыре электромотора на 1632 л. с. Под капотом разместили 2-литровый двигатель в роли генератора.

Концерны из КНР обожают создавать новые марки и суббренды. Многие россияне уже давно запутались в них. Как считает главный редактор "Южного автомобиля" Максим Черкашин, огромное количество автомобильных марок уместно в КНР, но такой подход не всегда успешно работает в России.

"Китай - крупнейший авторынок в мире, что позволяет многим брендам находить свою нишу. Разные слои населения имеют разный уровень доходов, поэтому нужны и бюджетные, и премиальные марки. С аналогичным подходом китайские бренды пытаются выйти и на российский рынок. Однако обилие марок при слабом маркетинге и не всегда хорошем качестве машин приводит к тому, что китайские автомобили новых брендов слабо продаются", - отмечает он.

При этом, по его словам, стоить различать китайские марки первого эшелона вроде Chery, Geely, Haval, Changan, а также бренды второго и даже третьего порядка.