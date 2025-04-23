В Шанхае прошла премьера премиальных кроссоверов BYD Dynasty-D и Ocean-S

На автосалоне в Шанхае 2025 года компания BYD представила два премиальных концепта, которые демонстрируют её стратегию в рамках двух дизайнерских направлений — «Dynasty» и «Ocean». Эти модели не просто шоу-кары, а предвестники будущих серийных флагманов бренда.

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Dynasty-D — это флагманский седан D-класса, вдохновлённый китайской архитектурой. Его двухметровая сквозная оптика стилизована под «летающие карнизы», а задние фонари выполнены в виде традиционного узла. Внутри — восемь дисплеев, премиальные материалы с восточными акцентами и цифровой комфорт на уровне современных hi-tech решений.

Ocean-S — это концепт, олицетворяющий морскую философию BYD. Его обтекаемый кузов, сдержанные формы и интерьер в песочно-слоновой палитре отражают экологичный минимализм. Этот концепт ориентирован на тех, кто ищет гармонию между природой, эстетикой и технологиями.

Обе модели объединяет использование интеллектуальных систем, аэродинамических решений и передовых цифровых технологий. Компания BYD подчеркивает, что будущее электромобилей не ограничивается только батареями, но и включает в себя дизайн с культурными акцентами. Бренд настроен задавать новые стандарты в этом направлении на мировом уровне.