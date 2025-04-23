МВД РФ: усиления контроля за техсостоянием автомобилей старше 10 лет не будет

Газета.Ru

Министерство внутренних дел России не планирует усиливать контроль за техсостоянием автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Усиления контроля за техсостоянием автомобилей старше 10 лет не будет
© РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информацию о том, что автомобили, чей возраст превышает 10 лет, столкнутся с более пристальным вниманием на дорогах. Отмечалось, что сотрудники ГИБДД усилят контроль за техническим состоянием таких машин. «Эта информация не соответствует действительности», - сказали в МВД.

До этого МВД РФ выступило с предложением утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром машин. Законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Перечень индикаторов риска нарушения <…> дополнить», — уточнили в документе.

В числе дополнительных мер упоминается оснащение автомобиля тахографом, который регистрирует режим труда и отдыха водителя. В диагностической карте должны быть указаны марка, модель и серийный номер устройства.

В пояснительной записке уточнили, что цель индикаторов — выявление отклонений от параметров объектов контроля, которые могут свидетельствовать о нарушениях обязательных требований при техосмотрах.

Ранее сообщалось, что регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО.

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