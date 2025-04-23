На Apple составили протокол за пропаганду ЛГБТ

На компанию Apple в России составили протокол за пропаганду нетрадиционных* сексуальных отношений, теперь ей грозит штраф до 4 млн рублей.

В картотеке Таганского суда Москвы зарегистрировано дело о правонарушении. Речь идёт о ч. 3 ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения).

Как пишет РИА Новости, протокол составлен на зарегистрированную в Ирландии Apple Distribution International LTD. Она же открыла представительство Apple в России в 2022 году.

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