На автосалоне в Шанхае прошел дебютный показ кроссовера Nio Onvo L90

На Auto Shanghai 2025 дебютировал Nio L90 — шестиместный электрокар от суббренда LeDao, сочетающий внушительные габариты (длина — 5150 мм, колесная база — 3110 мм), передовые технологии и продуманную эргономику.

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Фронтальный багажник на 240 л — революция в удобстве

Одна из ключевых особенностей — передний frunk объёмом 240 литров с необычным функционалом: его можно открыть двойным касанием, а во время презентации в нём… сидели и рыбачили! Низкая высота загрузки (600 мм) и ширина проёма (830 мм) делают его не просто багажником, а частью философии «автомобиля как пространства для жизни».

Технологий и комфорта — в избытке

Салон с тремя рядами кресел, голосовым управлением мультимедиа и ассистентами L2+ создан для максимального удобства. Под капотом (вернее, под полом) — 900-вольтовая платформа с задним или полным приводом и мотором до 440 кВт. В зависимости от комплектации предлагаются LFP- или NCM-батареи с запасом хода до 780 км (CLTC).

Вместимость для большой семьи

Основной багажник вмещает 7 чемоданов, а вместе с передним — ещё +3. Такой подход делает L90 идеальным выбором для семейных поездок и долгих путешествий.

Старт продаж и специальные условия

Продажи начнутся во II квартале 2025 года, а уже в мае Nio запустит акцию: бесплатная зарядка и замена батарей по всей Китайской Народной Республике.

Nio L90 — это не просто электрокар, а новый стандарт умной мобильности.