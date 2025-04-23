На Auto Shanghai 2025 прошел дебют BMW M4 Nürburgring

На автосалоне Auto Shanghai 2025 BMW представила лимитированную M4 Nürburgring Edition, посвящённую 53-летию подразделения M и легендарной трассе Нюрбургринг. Тираж ограничен 53 экземплярами, каждый из которых украшен индивидуальной гравировкой «nürburgring 1/53». Стоимость новинки — 1,088 млн юаней (примерно 12 млн рублей).

© Южный автомобиль

Дизайн: дань уважения «Зелёному аду»

Эксклюзивный матово-зелёный окрас с красными акцентами

Кованые диски в оттенке медного золота

Салон с карбоновыми ковшами, двухцветной отделкой и фирменными полосами M Performance

Контур Нюрбургринга, вышитый на подголовниках — напоминание о легендарной трассе

Техника: гоночный характер

Под капотом — доработанный 3.0 TwinPower Turbo мощностью 530 л.с. с:

укороченным ходом поршня

кованым коленвалом

двойной топливной системой

Двигатель оптимизирован для работы на предельных оборотах, что делает эту версию M4 идеальной для трека.

Коллекционный статус

Каждый из 53 автомобилей — не просто спорткар, а часть истории BMW M, созданная для истинных ценителей. Неудивительно, что модель моментально вызвала ажиотаж среди коллекционеров по всему миру.