Компания Chery показала свой самый большой седан в Шанхае

Компания Chery представила свой самый большой седан Fulwin A9 на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает Telegram- канал No Limits.

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«У Chery со всеми ее суббрендами ожидается до 53 новых автомобилей в Шанхае. Один из них — технологичный гибридный седан Fulwin A9 с продвинутым автопилотом Falcon Pilot 700, который должен обеспечить 3-й уровень автономности, сопоставимый с моделями Tesla», — говорится в сообщении.

По информации источника, длина автомобиля составляет около пяти метров при колесной базе в три метра. Сзади машины находится активный спойлер, в дверях — доводчики. Размер колес составляет 20 дюймов.

Также сообщается, что седан унифицирован с моделями Exlantix и произведен на совместной «электрической» платформе E0X с 800-вольтовой электросистемой. Кроме того, спереди установлена двухрычажная подвеска, а сзади — пятирычажка.

До этого сообщалось, что на автосалоне в Шанхае компания BYD представила удлиненный внедорожник Yangwang U8L.

Ранее сообщалось, что Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто.