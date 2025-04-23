Jetour официально представил свой первый пикап

Китайская марка Jetour представила на открывшейся в Шанхае автомобильной выставке свой первый рамный пикап Jiexiangzhe.

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Как сообщает портал Autohome, в настоящее время автомобиль существует в виде концепта, но в перспективе планируется его серийное производство.

В конструкцию машины были внесены доработки: добавлен экспедиционный багажник на крыше, установлен шноркель и предусмотрена возможность использования лебедки.

Для удобства водителя в салоне появилась цифровая приборная панель, а вместо привычной рукоятки КПП установлен джойстик. Также предусмотрена возможность переключения режимов езды при помощи шайбы.

Передняя часть пикапа выделяется массивной решеткой радиатора, внедорожным бампером и двухсекционными фарами. На корме Jetour расположены массивные светодиодные фонари.

Технические подробности новинки пока не раскрываются.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие новинки Шанхайского автосалона появятся в РФ.