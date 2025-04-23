АвтоВАЗ зарегистрировал новую автомобильную марку

В базе Федерального института промышленной собственности была обнаружена заявка на регистрацию новой торговой марки Darus. Ничего примечательного, казалось бы, но канал "Автопоток" обратил внимание, что заявитель засекречен. Судя по адресу для переписки, патентообладателем, скорее всего, является АвтоВАЗ.

© Российская Газета

Не исключено, что марка Darus зарегистрирована для одной из будущих новинок: летом 2025 года будет представлен кроссовер на базе Lada Vesta, в 2027 году планируется вывод семейного минивэна. Обе этих модели пока известны под именами B+ Cross и B-Van соответственно.

Также регистрация торговой марки может в ближайшей перспективе не значить абсолютно ничего, кроме того, что автопроизводитель посчитал данное наименование удачным с точки зрения маркетинга и решил на всякий случай закрепить его за собой.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее "РГ" рассказала, когда АвтоВАЗ займется новым брендом SKM, под которым точно будут выпускать автомобили.