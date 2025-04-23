Такими будут новые BMW: в Китае дебютировал концепт VDX

Баварцы близки к запуску в серию футуристичных электрокаров Neue Klasse: первый из них должен встать на конвейер уже в этом году. А пока BMW продолжает подогревать публику, показывая концепты моделей семейства. Так, на автосалоне в Шанхае без какой-либо маскировки презентовали VDX (Vision Driving Experience) — предвестника серийного седана и витрину стиля и технологий BMW будущего.

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Внешне VDX почти в точности копирует шоу-кар BMW Vision Neue Klasse, показанный в 2023 году. У него заниженная линия остекления, крупный сплиттер, передок в виде «акульего носа» и новая интерпретация «ноздрей» с трехмерной световой подписью — здесь они только имитируют фирменную решетку радиатора.

В салоне — новый информационно-развлекательный комплекс Panoramic iDrive X. По центру расположен «косой» центральный дисплей диагональю 17,9 дюйма, а над ним — узкий экран, протянутый от стойки до стойки. Также концепт оснастили приплюснутым четырехспицевым рулем, физическими кнопками на центральном тоннеле и ковшеобразными сиденьями. До серии точно доберется Panoramic iDrive X, которым пообещали снабдить все Neue Klasse, а вот остальные детали салона, вероятно, претерпят изменения.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

В основу всех моделей семейства ляжет новая электромобильная платформа с одноименным названием. К ней прилагается управляющий компьютер Heart of Joy — это «супермозг», как называет его BMW, отвечающий за вождение, торможение, рекуперацию и некоторые функции рулевого управления. Он будет работать совместно с программным пакетом BMW Dynamic Performance Control.

Cистема рекуперации, возвращающая энергию в аккумулятор, благодаря Heart of Joy станет на 25 процентов эффективнее. Кроме того, электрокары будут тормозить плавнее. Другие особенности концепта VDX — силовая установка, развивающая 18 000 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора), прижимная сила до 1,2 тонны и возможность испытать боковые перегрузки до 3g.

Первый электрокар Neue Klasse пойдет в серию уже в этом году. Это будет серийное воплощение кроссовера Vision Neue Klasse X, производство которого запустят в Дебрецене (Венгрия). В 2026-м «товарный» вариант появится у седана Vision Neue Klasse, а следом и у его «заряженной» версии VDX.