В Шанхае прошел дебют флагмана Chery Tiggo 9L

На автосалоне в Шанхае состоялся дебют нового члена семейства Chery Tiggo. Заморачиваться с названием не стали и назвали модель просто: Tiggo 9L.

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Детальной информации о модели нет, но, судя по фото собкорра "РГ" в Шанхае Юрия Зубко, автомобиль исполинских размеров с высоким клиренсом, который подчеркнут не только "внедорожным" дизайном, но и наличием массивных подножек.

Другая интересная особенность Tiggo 9L - H-образная графика фар и фонарей, которая отсылает к Hyundai Santa Fe.

На данный момент известно, что Chery Tiggo 9L - глобальная модель. Это означает, что кроссовер можно ожидать и в России. На данный момент самым крупным представителем Chery в России является Tiggo 9 с кузовом длиной 4810 мм и колесной базой 2800 мм, цены на него - от 4,75 млн рублей.