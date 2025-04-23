В Шанхае прошла премьера двух новинок от Nissan

В рамках Шанхайского автосалона были официально представлены две новинки от Nissan - это седан N7 и пикап Frontier Pro.

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К 2027 году японская компания планирует выпустить в КНР сразу 9 новых моделей, работающих на альтернативном топливе. Среди них N7 - первая модель, представленная на автосалоне.

Согласно данным пресс-службы компании, седан представляет собой чисто электрический автомобиль среднего и высокого класса, разработанный в Китае совместно с Dongfeng. Во всех исполнениях авто будет представлен с передним приводом и электромоторами мощностью от 217 до 271 л.с. Официальный старт продаж N7 намечен на 27 апреля.

В свою очередь, Frontier Pro станет первым в истории Nissan гибридным полноприводным пикапом. В его основе лежит современная силовая установка, которая состоит из 1,5-литрового турбомотора и высокопроизводительного электродвигателя, установленного в трансмиссии. Совокупная мощность составляет около 400 сил. К покупке в Китае пикап будет доступен с июня этого года.

Цены на оба автомобиля будут объявлены позже.

Ранее стало известно, что бренд Jetour представил в Китае свой первый пикап.