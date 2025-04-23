Многодетным семьям хотят разрешить парковаться бесплатно

В России необходимо сделать бесплатными парковки для членов многодетных семей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин, передает 360.ru со ссылкой на документ.

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Изменения предлагается внести в ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», предусмотрев в нем отказ от взимания платы за парковки с многодетных или усыновителей. Исключением будут лишь места для инвалидов, грузового транспорта и автобусов.

Сегодня такие ме еры действуют в 37 регионах страны, однако важно распространить их на все субъекты РФ, подчеркнули авторы инициативы. По их мнению, это поможет обеспечить равный доступ россиян к мерам поддержки и поспособствует созданию комфортной среды для семей с детьми.

До этого в Госдуме предложили установить единые дни бесплатной парковки по воскресеньям и праздничным дням во всех регионах России. Депутаты подчеркнули, что в разных регионах России установлены разные условия, касающиеся бесплатной парковки в определенные дни, из-за чего граждане в разных частях страны оказываются в неравных условиях.

Ранее стало известно, что подмосковные платные парковки станут бесплатными для мотоциклистов.