Great Wall создал 8-цилиндровый четырехлитровый битурбомотор

Двигатель V8 Hi4-T имеет 90-градусный угол развала блока цилиндров, что позволяет достигать самобалансировки во время работы, а это, в свою очередь, радикально уменьшает вибрации.

© Quto.ru

Работает «восьмёрка» по экономичному циклу Миллера, когда впускные клапаны закрываются раньше обычного — до того, как поршни достигают нижней мёртвой точки.

Полные характеристики мотора пока остались секретом, но отмечена «высокая мощность», помимо которой также заявлен «уникальный звук выхлопа».

В системе питания реализован двойной впрыск топлива (сочетание прямого и распределённого), что, как отмечают представители компании, редко встречается среди современных «восьмёрок».

Новинка может быть установлена на самые разные типы автомобилей, включая тяжёлые внедорожники. Скорее всего, первым V8 примерит будущий Tank 800.

А ещё Tank готовит небольшое, но важное обновление для внедорожника 500, так как китайские покупатели уделяют большое внимание, чтобы машина была укомплектована продвинутым автопилотом.