Летающий автомобиль Hongqi представили на автосалоне в Шанхае

На автосалоне в Шанхае показали летающий автомобиль Hongqi. Об этом сообщает Telegram- канал No Limits.

© Газета.Ru

«Китайцы бредят летающими автомобилями. Это концептуальная идея от Hongqi — машина, как матка, а летающий модуль — отдельная опция. Тут есть что-то от Дюны Фрэнка Герберта, где харвестры <...> с поверхности Арракиса поднимали грузолеты», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как верхняя часть, модуль, отделяется и поднимается вверх. Далее на записи показано, как автомобиль передвигается в воздухе.

До этого на автосалоне в Шанхае компания BYD представила удлиненный внедорожник Yangwang U8L. Длина нового U8L составляет 5400 мм, ширина – 2049 мм, высота – 1921 мм. Колесная база равна 3250 мм. Автомобиль получил узкие фары и матричную решетку радиатора. Кузов машины будет окрашиваться в два цвета – Obsidian Black и Sun Gold. Кроме того, внедорожник оснащен логотипом Oracle. Он выполнен из настоящего 24-каратного золота.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее компания Chery показала свой самый большой седан в Шанхае.