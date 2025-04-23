В Китае дебютировало новое поколение Chery QQ

Бренд Chery представил зрителям в рамках проходящего Шанхайского автосалона новое поколение своей модели QQ. Автомобиль создан в современной стилистике с необычной треугольной оптикой.

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В салоне модели размещен крупный экран мультимедиа и двухспицевый руль. В интерьере использованы в большом количестве яркие элементы декора.

Внешне машина имеет весьма смелый и современный дизайн с трапециевидными формами. В таком же стиле выполнены и колесные диски.

Как заявляет портал Autohome, новинка будет оборудована электромотором мощностью 40 кВт.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в Шанхае прошел дебют нового Chery Tiggo 9L.