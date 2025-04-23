Hongqi представил гибридную новинку H5 PHEV

На автосалоне в Шанхае представили обновлённую версию Hongqi H5 с подключаемым гибридным движителем (PHEV). Начальная цена составляет 159,8 тыс. юаней (приблизительно 1,78 млн рублей), что делает модель одной из самых доступных в сегменте премиум-гибридов.

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H5 PHEV сохраняет узнаваемый внешний вид: характерная радиаторная решётка, три варианта цветового оформления кузова и 18-дюймовые колёса. В интерьере разместилась 12,3-дюймовая цифровая панель, мультимедийная система на 12,6 дюймов, многоцветная подсветка с 253 оттенками, аудиосистема Dynaudio и беспроводная зарядка мощностью 40 ватт. Также доступны функции подогрева и вентиляции сидений.

Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и электродвигатель мощностью 228 л.с., работающие совместно. Запас хода на чисто электротяге составляет до 170 км, а комбинированный — до 1600 км (по стандарту CLTC). Ёмкость аккумулятора — 23,9 кВт/ч, крутящий момент: 340 Нм (электро) и 225 Нм (ДВС).

Hongqi объявила H5 PHEV идеальным решением как для городских поездок, так и для дальних путешествий: в будние дни — это электромобиль, а во время поездок — экономичное средство передвижения на дальние расстояния. Модель уже доступна для предзаказа в Китае и может стать новой звездой среди бизнес-гибридов.

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